BBC vs Aliou Sall : le Forum du Justiciable invite le peuple sénégalais à garder son calme

Le Forum du Justiciable Invite le peuple sénégalais dans toutes ses composantes à garder son calme et d’éviter tout agissement qui pourrait saper la paix et la stabilité sociale du pays, qui profiterait certainement aux multinationales. Ce, après la publication lundi 3 juin d’une enquête de la BBC, accusant Aliou Sall, le jeune frère du chef de l’Etat sénégalais de corruption.



Le Forum appelle, d’une part, aux organisations de la société civile le rôle important qu’elles doivent jouer en pareille circonstance, et sans parti pris, pour préserver la stabilité et la cohésion sociale du pays et, d’autre part, à la classe politique, que cette affaire ne doit pas être une occasion de règlement de compte entre l'opposition et le gouvernement.



Il invite l’opinion nationale et internationale au respect de la présomption d’innocence de M. Aliou Sall : principe fondamental selon lequel toute personne, qui se voit reprochée une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée.



Les autorités judiciaires sont appelées à ouvrir une enquête, soit pour protéger nos deniers publics en prenant des sanctions appropriées si les accusations sont avérées, soit pour prendre des mesures tendant à protéger l’honneur d’un citoyen sénégalais si les accusations ne sont pas fondées.