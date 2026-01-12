L’origine africaine de l’humanité confortée par un ancêtre découvert au Maroc, dit une étude

Cette découverte au Maroc et publiée dans la revue Nature, est le fruit de plusieurs décennies de coopération scientifique, explique Abderrahim Mohib, chercheur associé à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine : « C’est un programme qui a associé plusieurs chercheurs de différentes institutions, universités, établissements de recherches marocains, français, espagnols, italiens, allemands, de plusieurs disciplines et sciences. »



« Le nord-ouest de l’Afrique a joué un rôle majeur dans l’histoire évolutive »

Abderrahim Mohib est le directeur marocain de la mission scientifique intitulée « Préhistoire de Casablanca ». Près de Casablanca justement, elle a trouvé lors de fouilles des fragments de mâchoires, de dents et de crânes appartenant à un ancêtre de l’humanité encore inconnu. « Cette découverte souligne en fait que le nord-ouest de l’Afrique a joué un rôle vraiment majeur dans l’histoire évolutive ancienne du genre Homo, à une époque où les changements climatiques offraient périodiquement des corridors écologiques à travers ce qui est aujourd’hui le grand Sahara, renforçant bien sûr l’idée que l’origine de notre espèce est africaine », conclut le chercheur.



Les fossiles de ce nouvel ancêtre de l’humanité présentent une combinaison de caractères primitifs et plus évolués, le plaçant entre des formes anciennes et des lignées récentes de l’évolution humaine.