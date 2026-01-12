Diplomatie : le Président Diomaye hors de Dakar du 12 au 15 janvier 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour un déplacement au Moyen-Orient, ce déplacement marque une étape clé dans la diversification des partenariats économiques du Sénégal.
Bassirou Diomaye Faye se rendra d’abord au Koweït, il va y séjourner du 12 au 14 janvier 2026. Cette visite est consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït.
À l’issue de cette étape, selon les services de la Présidence, le Chef de l’État participera à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026. Un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation.
