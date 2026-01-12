Affaire Farba Ngom : la Cour suprême statue sur la demande de liberté provisoire ce lundi à 13h

La deuxième chambre pénale de la Cour suprême statuera ce lundi, à 13 heures, sur une demande de liberté provisoire de Farba Ngom, placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025 pour «association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux».



Selon le quotidien «Libération», il s’agit d’un pourvoi introduit par les avocats du mis en cause contre l’arrêt de la chambre d’accusation financière du Pool judiciaire ordonnant son transfert dans un centre hospitalier alors qu’il demandait une liberté provisoire.



Pour rappel, depuis sa détention, Farba Ngom a vu plusieurs de ses demandes de liberté provisoire rejetées par la justice. Ses avocats dénoncent une «détention arbitraire», malgré «un état de santé fragile» de leur client.