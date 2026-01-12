Plage de Mbattal : une pirogue transportant 200 personnes fait un mort, 37 rescapés sénégalais

Une pirogue irrégulière ayant quitté la Gambie le 03 janvier 2026 et transportant plus de 200 personnes de nationalités diverses a échoué sur la plage de Mbattal (30 km de Dakar), une semaine plus tard, le 10 janvier. Selon «Libération», après l’intervention de la Brigade territoriale de Thiaroye, un mort de nationalité ghanéenne a été enregistré. Le nombre de personnes secourues se chiffre à 61, dont 37 Sénégalais, 12 Gambiens, six (06) Sierra-Léonais, quatre (04) Ghanéens et deux (02) Guinéens.
A l’origine de cette situation, une défaillance du système GPS a contraint le «capitaine» de la pirogue à faire cap sur Dakar afin de limiter les pertes en vies humaines déjà enregistrées durant la traversée.
L’opération a également permis la saisie de plusieurs fûts de carburant, moteur hors-bord et de la pirogue.
