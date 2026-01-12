Inclusion Numérique : l'ONU et Tether lancent une offensive contre les fraudes crypto au Sénégal

Tether et les Nations Unies unissent leurs forces pour renforcer la résilience des communautés face à la criminalité et protéger les victimes.



Actuellement, Tether et l'ONUDC collaborent sur un "Projet Sénégal" : il s’agit de Promouvoir l'éducation publique en cybersécurité auprès des jeunes grâce à un programme en plusieurs phases qui commence par des opportunités d'apprentissage et un bootcamp, comprenant une session de la Fondation Plan B, une collaboration entre Tether et la ville de Lugano, accompagnée de coaching, de mentorat et de micro-subventions pour aider les participants à développer davantage leurs projets et leurs idées.



Selon la représentante régionale de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, Sylvie Bertrand, ce partenariat tripartite réunissant les Nations Unies, le secteur privé et les autorités sénégalaises, a pour objectif de soutenir la vision du Pacte numérique du Sénégal. « Grâce à cette collaboration, nous pourrons favoriser l’inclusion numérique, renforcer les compétences numériques et l’employabilité des jeunes, promouvoir des écosystèmes numériques sûrs et transparents et exploiter l’innovation pour lutter contre la criminalité organisée, tout en stimulant une croissance économique durable et inclusive. »



Tether, la plus grande entreprise de l'écosystème des actifs numériques, a annoncé une initiative conjointe avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) , un chef de file mondial dans la lutte contre les drogues illicites, le crime organisé transnational, le terrorisme et la corruption. Grâce à cette collaboration, Tether soutiendra la Vision stratégique de l'ONUDC pour l'Afrique 2030, en contribuant à promouvoir la paix et la sécurité par le renforcement de la résilience des communautés et la protection des actifs numériques.



En s'appuyant sur la technologie blockchain et d'autres technologies émergentes, cette initiative vise à réduire la vulnérabilité à la cybercriminalité, à dynamiser les opportunités économiques et à soutenir les victimes de la traite des êtres humains en Afrique.



Il ressort que l’Afrique, qui s'impose comme la troisième région au monde en termes de croissance des cryptomonnaies, est de plus en plus vulnérable aux escroqueries et aux fraudes liées aux actifs numériques. Une récente opération d'Interpol, ayant permis de saisir 260 millions de dollars de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires illicites à travers le continent, souligne l'urgence pour l'Afrique de renforcer sa cybersécurité face à la criminalité en ligne.



