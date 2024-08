BIG- Gouv: Mame Gor Ngom place "la vertu et la transparence comme lignes directrices"

Le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV) a installé ce mercredi son nouveau Directeur général. Mame Ngor Ngom puisse que c'est de lui qu'il s'agit a affiché "sa détermination à faire de la communication gouvernementale un levier de transparence et d'efficacité, avec un engagement profond envers l'État et les citoyens sénégalais."



Journaliste de formation, le nouveau Dg du BIG a souligné le poids de la responsabilité qui l'accompagne dans cette nouvelle fonction. "La tâche est lourde," a-t-il affirmé, avant d'ajouter que cette lourdeur le passionne et renforce sa détermination à servir loyalement.



Il a également lancé un appel à la collaboration, en particulier à l'endroit des responsables des services de communication des ministères et des institutions publiques. Pour Ngom, "le succès de sa mission repose sur une harmonisation de la parole gouvernementale, en étroite coordination avec la Cellule de communication de la Présidence et la Direction de la communication du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Cette démarche inclusive vise à renforcer la cohésion des messages du gouvernement, avec le soutien du Secrétariat Général du Gouvernement."



Au cœur de sa stratégie, Mame Gor Ngom place "la vertu et la transparence comme lignes directrices." Il a insisté sur la nécessité de "communiquer sur de l’authentique, sur du réel et sur du vrai," marquant ainsi sa volonté de montrer non seulement les actions du gouvernement, mais aussi leur impact concret sur la vie quotidienne des Sénégalais.



Reconnaissant l'importance de la presse dans l'écosystème de l'information, M. Ngom a exprimé son intention de collaborer étroitement avec les médias nationaux et internationaux. "Nous assurerons à nos partenaires des médias notre volonté de collaborer avec eux," a-t-il affirmé, ajoutant que cette collaboration vise à faciliter l'accès à des sources fiables et à des interlocuteurs habilités.



La pédagogie, selon lui, sera essentielle pour éclairer les citoyens, qui deviennent de plus en plus exigeants en matière d'information. Ngom s'est ainsi engagé à annihiler les incompréhensions et à dissiper les zones d'ombre à travers une communication claire et transparente.



Pour conclure, Mame Gor Ngom a exprimé son souhait de voir le Sénégal "davantage éclairé et apaisé," en référence au mois de Safar, symbole de lumière. Ses propos témoignent de sa volonté d'inscrire son action dans une démarche de transparence, d'inclusivité et de rigueur, avec pour objectif de rapprocher davantage le gouvernement de ses citoyens.