BR de Keur Massar : L’ancien directeur du Cadastre de Guédiawaye, Habib Niang, placé en garde à vue

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a placé en garde à vue le responsable politique Habib Niang dans une affaire présumée d’escroquerie foncière. La mesure a été prise sur instruction du procureur Saliou Dicko, à la suite d’une plainte déposée par un commerçant.



Selon des informations rapportées par Seneweb, Habib Niang aurait vendu à ce dernier un terrain situé sur la VDN, à Guédiawaye, pour un montant de 60 millions de francs CFA. Toutefois, l’acquéreur aurait découvert par la suite que les documents liés à la parcelle étaient falsifiés.



Estimant avoir été victime d’une escroquerie, le plaignant a saisi la justice afin d’obtenir le remboursement de la somme versée. De son côté, le mis en cause aurait fait savoir qu’il serait disposé à restituer l’argent.



Habib Niang, ancien chef du bureau du Cadastre de Guédiawaye, devrait être présenté au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, lundi prochain, sauf changement de programme.