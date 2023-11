Baay Fall tué par balle à Touba: de nouvelles éléments dans l’enquête

Des informations plus précises ont émergé concernant le meurtre du Baay Fall survenu à Touba hier mardi dans la soirée. Des investigations ont révélé que la dispute entre les Baay Fall et des bergers a débuté aux alentours de minuit dans le village peulh de Thiay Faly.



L'incident aurait commencé lorsque les « soldats religieux » en patrouille ont tenté d'interpeller un vendeur de tabac, une action à laquelle les Peulh du village ont vivement refusé de se conformer. Les affrontements ont alors commencé, opposant d'un côté des individus armés de coupe-coupe et de pistolets dissimulés, et de l'autre des personnes munies de bâtons.



Malheureusement, Moustapha Niang a perdu la vie, touché par une balle de calibre 12 tirée à bout portant au niveau du pectoral gauche. Un autre Baay Fall a été gravement blessé au cours de l'incident. Les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, ont arrêté 12 personnes âgées de 15 à 27 ans, toutes de sexe masculin, et saisi 5 coupe-coupe après avoir évité une éventuelle contre-attaque des Baay Fall.



Du côté des bergers, deux d'entre eux ont été blessés à la tête, renseigne Dakar Actu. Quant à la victime, Moustapha Niang, il était un jeune Baay Fall né le 02 février 1988 à Ndayène Bangoye. Marié à deux femmes et père de quatre enfants, son corps repose actuellement à la morgue de l'hôpital Matlabul Fawzeyni de Touba.