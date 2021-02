Baba Tandian se fait voler 950.000 et son téléphone lors de l'enterrement de sa femme

Le président de Saint-Louis Basket Club, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Baba Tandian a perdu sa première épouse le 9 février dernier à Paris. La dépouille est arrivée dimanche 14 février à Dakar. Hier, lundi, la famille avait convié une levée de corps à la mosquée Soninké sur l'Avenue Malick Sy où l’enterrement se fera à Yoff le même jour.



C'est, pendant la levée de corps de Mme. Aby Tandian née Mangassa, que des malfrats se sont invités à la cérémonie funéraire. Par conséquent, des vols en objets et argent liquide ont été perpétrés par ces individus malintentionnés.



Parmi les victimes, figure Baba Tandian, dont le téléphone portable et une somme de 1500 euros (environ 950.000) ont été emportés. Les faits sont constatés juste après la prière mortuaire. C'est en se fondant dans la foule qu’ils bousculent que les malfrats ont racketté leurs victimes.



Selon les propos recueillis par le journal "Les Échos ", M. Tandian se désole de la situation. « C'est regrettable de voir des gens venir dans des cérémonies comme ça et voler à d'honnêtes personnes. Surtout les téléphones, c'est vraiment ignoble. Ça a été le moment où j'avais le plus besoin de mon portable. Depuis lors, les gens n'arrivent plus à me joindre », réagi t-il.



Pas seulement des téléphones, mais par la même occasion une somme conséquente a aussi été emportée. « C'est mon neveu qui avait changé les 1500 euros, c'était pour payer les mini-dépenses concernant la levée de corps et l'enterrement. Mais ils ne se sont pas arrêtés-là. Mon frère, qui vient des USA, on lui a aussi volé son portable » déplore t-il.



D'autres victimes se sont aussi déclarées, au moins 5 téléphones portables ont été emportés.