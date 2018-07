Babacar Diop et ADK rejoignent le Pds

Suite à la décision de la Direction générale des élections (DGE) d'invalider l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales, le mouvement And Dolél Khalifa (ADK) porte à la connaissance de ses membres, à travers un communiqué parvenu à PressAfrik, qu'il va joindre ses forces à celles du Parti démocratique sénégalais (Pds) pour porter le combat du rétablissement de Wade-fils dans ses droits civiques.

"Le mouvement ADK par ce communiqué, demande à tous les responsables de s’apprêter à mener une bataille intense, contre la décision de Macky Sall de retirer à Karim WADE du fichier électoral. (...) Devant cette forfaiture et ce manque d’élégance manifeste du régime, le mouvement ADK demande à tous ses responsables, de se joindre aux responsables du Pds, pour mener le combat du respect de la démocratie sénégalaise", peut-on lire dans le document.



Selon Babacar Diop, le chef de l'Etat Macky Sall veut choisir les adversaires qu'il lui plaira d'affronter à la prochaine Présidentielle de 2019. Cause pour laquelle, il a retiré Karim Wade du fichier électoral et décidé de maintenir Khalifa Sall en prison, malgré la décision de la Cour de justice de la Cedeao.



Pour rappel, le Pds a décidé d'apporter une réponse politique à la décision de la Direction générale des élections dans les prochains jours.