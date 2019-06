Babacar Gaye ancien porte-parole du PDS : Macky Sall devrait se "débarrasser" de son frère Aliou Sall

L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye a estimé dimanche que le président Macky Sall, devrait se "débarrasser" de son frère Aliou Sall, accusé de corruption par la chaine britannique BBC, dans la gestion des ressources pétrolières du Sénégal, lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm.



« J’estime que Aliou Sall et tous ceux qui sont trempés dans cette affaire ont l’obligation de libérer la justice et la République et le président Macky Sall ne serait-ce que de manière principielle devrait se débarrasser de Aliou Sall, en tant que son frère qui gangrène la bonne marche de la République », estime M. Gaye.



Babacar Gaye explique que le président Macky Sall gagnerait à débarrasser la République de se belle famille, de son clan et de toutes les personnes qui aujourd’hui n’ont pas de place dans cet espace qui nous appartient tous, car, rappelle-t-il, le président Sall a crée un parti qui s’appelle Alliance pour la République (Apr).



Dans le reportage de la BBC qui incrimine Aliou Sall, M. Gaye dit considérer la chaine britannique a été à la hauteur des taches. Bien que des hommes de médias sénégalais avaient la question, mais jamais on a atteint ce niveau de l’information avec des chiffres et des documents qui attestent l’implication de Aliou Sall et de Frank Timis.



S’exprimant sur la manifestation interdite vendredi dernier, l’ancien porte-parole du PDS a salué la détermination des responsables dont Guy Marius Sagna, Maimouna Boussa et Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yen a marre, ajoutant qu’il était fier.