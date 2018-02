Babacar Khouma : "Je suis à Sassuolo pour relancer ma carrière"

Son nom est collé à Florence. Le sixième plus jeune buteur de l’histoire de la Serie A était à la Fiorentina depuis l’âge de 16 ans. Il n’a connu que trois parenthèses en carrière, Racing Santander (Espagne), lors de la saison 2011-2012, puis à Padoue et Modene, dans des clubs de D2 italienne.



Malgré ses 5 buts en 18 matchs avec la Fiorentina, l’attaquant sénégalais de 24 ans a été inclut dans l’échange avec l’Italien Diego Falcinello.



Babacar Khouma est désormais dans un autre cocon avec ce prêt plus option d’achat obligatoire. «Ce n’était pas facile de quitter Florence mais pour moi c’est une occasion très importante. Je suis ici pour aider et pour relancer ma carrière», a-t-il réagit ce jeudi, en conférence de presse.



La semaine dernière, son nom circulait en boucle dans les médias anglais. On parlait même de son déplacement imminent pour signer un contrat avec Crystal Palace contre 15 millions de Livres sterling. Soit 11,2 milliards Cfa.



Son avenir est en Italie, à Sassuolo (14e, 22pts). Et ses chances de participer au Mondial 2018 restent intactes.







Source : Le Journal de Dakar