Bac 2018 : 127 candidats déjà exclus pour usage du téléphone portable

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’Offince du bac informe que : «quelques incidents ont été notés, «lors des épreuves du bac technique et de philosophie», tous relatifs au port et l’usage du téléphone portable par les candidats».



Sossé Ndiaye de lister : «il s’agit précisément de cent vingt-sept (127) candidats ainsi répartis : pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat général : un (1) candidat du centre CEM Martin Luther King (Dakar), un (1) du centre Lycée de Ndouloumadji Founebe (Matam), un (1) du centre lycée de Koumpentoum (Tambacounda) et cent vingt-quatre (124) candidats du centre lycée Ahmadou Ndack Seck (Thiès) .



Et, poursuit-il : «pour le baccalauréat technique : un (1) candidat du centre lycée technique industriel Maurice Delafosse (Dakar), un (1) candidat du centre Collège Saint Michel (Dakar) et trois (3) candidats du lycée technique et d’enseignement professionnel de Thiès (Thiès)».



Le nouveau directeur du Bac de préciser que : «tous les candidats concernés ont fait l’objet de rapports circonstanciés et leurs dossiers introduits dans le circuit du conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta, seule habilitée par la loi en cette matière».



Avant de prévenir les concernés qu’ils ne pourront plus discuter les épreuves du Bac de cette année. «En application du règlement en vigueur, ces candidats sont exclus de la présente session d’examen. Cette mesure conservatoire restera en vigueur durant la période d’attente du verdict du conseil de discipline », souligne-t-il.



S’agissant des résultats du baccalauréat technique 2018, l’office du bac renseigne que le taux de réussite est de 49,25 % dont 2 mentions très bien, 21 Bien, 130 Assez Bien.