Bac général 2024 : les candidats affichent leur optimisme pour le début des épreuves

Nous sommes à une dizaine de minutes du temps imparti pour les premières épreuves, et la cour du centre Amadou Hampâté Bâ refuse du monde. Les premières épreuves ont débuté à 8 heures

pour prendre fin à 12h. Pour ces élèves éparpillés en groupe, les commentaires vont bon train. Chacun des potaches, tente d'expliquer sa démarche, divulguant des idées

développées et un plan adopté. Pour Amadou Camara Touré, membre de la bande, l’épreuve de philosophie de ce matin, est abordable. « Nous avions fait des exercices en

corrélation avec ce sujet dans notre classe, notre professeur nous avez bien préparé à cette réflexion » relate-t-il. A l’opposé de la confiance affichée par Amadou Camara Touré, la candidate Amy Marie joue la carte de la prudence. Elle estime avoir bien argumenté et laisse son travail à l’appréciation de son correcteur.



Dans ce centre toutes les conditions sont prises pour assurer le bon déroulement des examens. Le professeur Bhen Toguebay, est

le chef de centre, il nous fait état des statistiques et de la ressource humaine mobilisée pour l’occasion. « Nous avons un effectif de 1486 candidats répartis dans 3 jurys. 31 salles de

compositions ont été aménagées pour les candidats », explique le chef du centre. Pour empêcher tout cas de tricherie, 80 surveillants sont mobilisés pour veiller au grain. L’accompagnement sanitaire des candidats est aussi prévu. « Pour le moment, il n y a qu’une

seule candidate qui a été reçue à l’infirmerie. Et maintenant, elle se porte bien. C’est sans doute à cause du stress », affirme le Pr Toguebay. D’après le chef de centre, aucun incident n’est noté.