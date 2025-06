Bac technique 2025 à Kédougou : moins de 20 % de réussite au premier tour au lycée industriel Mamba Guirassy

Les résultats du premier tour du baccalauréat technique, session 2025, sont sortis ce lundi 23 juin au centre du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou. Sur les 201 candidats répartis dans quatre séries, seuls 18 % ont été admis d’office, avec deux mentions "Assez bien" enregistrées, un bilan jugé « décevant » par les responsables du centre.



Le jury 1311, dirigé par Mouhamadou Moustapha Sarr, enseignant-chercheur à l’UCAD, a supervisé les épreuves pour les séries STI2D, STEG, T1 et T2.



Dans la série STI2D, sur 91 candidats, 18 % ont obtenu leur diplôme au premier groupe, rapporte Le Soleil. Deux d’entre eux ont décroché une mention "Assez bien". Du côté de la STEG, 19 candidats sur 108 ont été reçus, soit un taux de 17,59 %. 34 candidats de cette série ont été déclarés admissibles au second groupe, représentant 31 %.



Les séries T1 et T2 ne comptaient chacune qu’un seul candidat. Celui de la T1 a réussi, portant le taux de réussite à 100 % pour cette série. Le candidat libre de la T2, lui, n’a pas été admis. Au total, le taux de réussite global est estimé à 18 %, une performance jugée faible. « Les résultats ne sont pas fameux », a reconnu Mouhamadou Moustapha Sarr.