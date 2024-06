Bac technique : à Tambacounda tous les candidats ont répondu à l'appel (officiels)

Dans la partie oriental, notamment à Tambacounda, ils sont 70 candidats au baccalauréat technique à passer leurs examens au lycée technique professionnel de la capitale régionale. Ces candidats ont tous composé pour la série sciences et technologies dans le calme et la sérénité. Car aucune difficulté n'a été notée au jury 1239. Pour l'heure, les responsables du lycée et autres personnels prient pour un taux de réussite élevé.



Le président du jury, inspecteur Moussa Sène revient sur le déroulement des examens, " pour le moment, il n'y a aucun problème. Nous avons 70 candidats répartis en 3 salles, nous avons commencé par les sciences économiques et sociales. Nous avons 67 officiels et 03 candidats libres. Et parmi les officiels, nous avons 45 filles et une candidates libres, pour les garçons ce sont deux candidats libres et 23 officiels".



D'après, le président du jury tous les candidats ont répondu à l'appel et les compositions vont durer pendant six (06) jours. "Ils vont composer sur six jours. Aujourd'hui, ils vont faire sciences économie et gestion et philosophie. Demain, ils vont composer le vendredi et samedi on saute le dimanche pour reprendre le lundi. On termine le premier tour le mercredi. Les surveillants sont au nombre. Car il y a trois (03) surveillants par salle. Ce qui fait au total 09 surveillants".



L'année passée le taux de réussite était de 70%. Un taux que souhaite dépasser largement les responsables du lycée. Seydou Demba Konté, directeur des études du lycée technique et d'enseignement professionnel de Tambacounda de confier, "les élèves ont été bien préparés d'autant plus que l'année s'est bien déroulée. Il n y a eu aucune perturbation. Donc, l'encadrement s'est bien déroulé. Et on l'espère bien que les résultats seront meilleurs que ceux de l'année dernière".