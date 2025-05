Baccalauréat 2025 : 166 400 candidats répartis dans 480 centres et encadrés par 506 jurys

Au total, 166 400 candidats se sont inscrits au baccalauréat sénégalais pour la session 2025, dont 52,07% sont issus de l’enseignement public, a annoncé, hier, lundi, à Diamniadio (ouest), le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdourahmane Diouf.



« La répartition par séries montre une prédominance marquée des séries littéraires, avec 137 046 candidats contre 26 630 candidats scientifiques pour un taux de 16% », a-t-il dit, lors d’une réunion préparatoire de l’examen prévu le 1er juillet 2025.



« Pour la session du baccalauréat 2025, l’Office du Bac a procédé à la vérification rigoureuse de 167 765 dossiers physiques de candidats issus de 1334 établissements, y compris les 16 centres académiques d’orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) », a-t-il expliqué.



Le baccalauréat technique enregistre un taux de 2,7% des candidats du bac, un taux jugé ‘’très faible’’ par le ministre qui évoque un ‘’faible taux d’investissement des privés dans le secteur’’.



Des académies comme Kaffrine, Louga, Matam, Sédhiou n’ont pas de candidats au baccalauréat technique, a-t-il relevé.



« Vous vous apprêtez à imprimer plus de 4 900 000 épreuves pour les différentes séries et spécialités et à préparer environ 80 000 diplômes à remettre aux futurs bacheliers dans leur zone de résidence », a-t-il dit à l’attention des acteurs impliqués dans l’opération, notamment les services de l’Office du Bac.



Abdourahmane Diouf a salué le ‘’professionnalisme et l’engagement’’ des services impliqués et ‘’l’étroite collaboration’’ avec les services du cabinet ministériel qui contribuent de ‘’manière significative à la réussite de nos missions’’.

Le ministre a souligné que « le rôle de l’Office du Bac dans la mise en œuvre rigoureuse et équitable de cette évaluation nationale est tout simplement essentiel ».



Lors de la présentation des points essentiels retenus pour l’organisation de ce premier diplôme de l’enseignement supérieur, le Directeur de l’office du Bac, Bamba Gueye, a fait état de 480 centres d’examen pour un total de 506 jurys d’examen, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Les ministères de l’Education nationale, de la Formation professionnelle étaient représentés à travers les Inspections d’Académies.