Baccalauréat général 2026 : l’académie de Kolda enregistre un taux de réussite de près de 19% au premier tour

L’académie de Kolda affiche des résultats encourageants à l’issue du premier tour du baccalauréat général 2026. Selon les statistiques publiées par l’Inspection d’académie ce mardi 7 juillet, le taux de réussite s’établit à 18,88 %, contre 14,9 % à la même étape de l’examen en 2025.



Au total, 1 100 candidats ont été admis d’office, dont 576 garçons et 524 filles, sur un effectif global de 5 822 candidats ayant effectivement composé dans les différents centres d’examen de la région.



Les données officielles indiquent également que 1 272 candidats sont déclarés admissibles et devront se présenter aux épreuves du second groupe pour tenter de décrocher leur diplôme.



Ces résultats intermédiaires suscitent de l’optimisme chez plusieurs acteurs du système éducatif régional. Ces derniers estiment que l’académie dispose de réelles possibilités d’améliorer sensiblement son score global à l’issue du second tour.



Pour rappel, l’académie de Kolda avait enregistré un taux de réussite final de 39,44 % en 2025, après les épreuves du second groupe. Avec un nombre important de candidats encore en lice, les observateurs espèrent que la dynamique constatée au premier tour permettra de confirmer la tendance à la hausse des performances de la région au baccalauréat.



Les regards sont désormais tournés vers les résultats définitifs qui permettront de mesurer l’ampleur de la progression de l’académie de Kolda pour cette session 2026.