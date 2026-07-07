Sénégal: le Front syndical pour la défense du travail maintient sa grève prévue vendredi après une réunion avec le gouvernement

Au Sénégal, le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) projette «une grève générale» le vendredi 10 juillet 2026. Face à la paralysie que cette situation peut occasionner, les leaders syndicaux ont été conviés ce mardi à une réunion avec le ministère en charge du Travail et de la Fonction publique. Au sortir des échanges, le FSDT dit maintenir sa grève, faute de solutions «concrètes» de la part des autorités.



«Le ministre nous a demandé une suspension du mot d'ordre de grève. Vous comprenez que ce n'est pas possible à ce niveau. Au-delà du temps de nos discussions, il n'y a rien de concret qui a été défini au cours de cette réunion», a dit Mody Guiro, président du FSDT, au micro de la RFM.



Le syndicaliste a cependant assuré avoir pu «acquérir des informations qui ont été fournies par le ministre sur les avancées liées au point du pacte». Dans la suite des discussions, la délégation a demandé la la mise à disponibilité d’un certain nombre de documents afin «d'avoir de meilleures idées et de faire une doléance».



Une nouvelle rencontre est prévue ce jeudi 09 juillet entre les syndicalistes et le gouvernement. «Pour le moment, la grève générale est maintenue. Il n'y a eu aucune suspension. Il n'y a aucun accord, il n'y a rien de défini», a conclu Mody Guiro.



Le FSDT revendique, entre autres, le respect du dialogue social et s'oppose fermement aux réformes unilatérales des codes du travail et de la sécurité sociale, qu'il juge «régressives». Cette coalition syndicale exige également la réintégration des travailleurs licenciés dans des secteurs public et parapublic, l'application immédiate des accords de stabilité sociale signés avec l'État, et une revalorisation des salaires pour faire face à la cherté de la vie.