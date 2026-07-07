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Cour d’appel de Paris: Marine Le Pen, condamnée en appel, est éligible à la présidentielle de 2027



Cour d’appel de Paris: Marine Le Pen, condamnée en appel, est éligible à la présidentielle de 2027
La Cour d'appel de Paris a rendu, ce mardi 07 juillet, sa décision dans l'affaire des assistants des eurodéputés du Front national - rebaptisé Rassemblement national -. Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison, dont un an sous bracelet électronique, et à 15 mois ferme d'inéligibilité qu'elle a déjà purgés après sa condamnation en première instance.

Celle-ci ​peut donc en théorie se présenter à la présidentielle de 2027, mais elle devrait alors faire ⁠campagne sous bracelet, ce ⁠qu'elle ​a toujours refusé d'envisager, selon nos confrères de RFI, qui ont assisté  au procès.

Favorite de l'élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen annoncera dans la soirée de ce mardi sa décision de participer ou de renoncer au scrutin. En cas de désistement, elle avait déjà assuré qu'elle sera "une militante" du RN et battra campagne pour Jordan Bardela, le président du parti d'extrême droite. 
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Charles KOSSONOU

Mardi 7 Juillet 2026 - 14:31