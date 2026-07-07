Détention de haschich au Sénégal : le fils d'un ministre placé sous mandat de dépôt, son procès fixé au 8 juillet

Dans la banlieue de Dakar, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Diamaguène-Sicap Mbao ont interpellé, le 3 juillet 2026, un jeune homme trouvé en possession d'un képa entamé de haschich, lors d'un contrôle effectué par les policiers.



Selon les informations du journal Libération, il s'agit de Souleymane Ba, né le 3 janvier 2002, étudiant et domicilié à Sicap Mbao. Au cours de son audition, le mis en cause aurait déclaré être le fils du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Cheikh Oumar Ba.



À l'issue de son interrogatoire, il a été placé sous mandat de dépôt pour « détention et usage présumé de haschich ». Il doit comparaître demain, mercredi 08 juillet, devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour répondre des faits qui lui sont reprochés.