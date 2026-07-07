Mercato : Le jeune défenseur Modou Keba Cissé rejoint Aston Villa

Aston Villa a finalisé l’arrivée du jeune défenseur sénégalais Modou Keba Cissé. Selon ReadAstonVilla, cette opération constitue une victoire stratégique majeure pour le club de Birmingham, qui a réussi à « devancer le City Football Group » pour s’attacher les services du joueur de 20 ans.



Signé via un pré-contrat dès l'été 2025, le jeune talent a passé la dernière saison à s'aguerrir au sein du LASK, en Autriche. « Sa progression fulgurante », des équipes amateurs jusqu’au statut de titulaire indiscutable en première division autrichienne, a conforté la cellule de recrutement des Villans dans l'idée que ce joueur représente un investissement à forte valeur ajoutée avant que « son prix ne s'envole » sur le marché international.



Désormais attendu à Bodymoor Heath, Cissé apporte à l'effectif d'Unai Emery une polyvalence précieuse, étant « capable d’évoluer également au milieu défensif ».

Le club mise désormais sur une intégration rapide, tout en soulignant que le joueur constitue, dans tous les cas, un atout majeur pour la stratégie de développement à long terme de la formation anglaise.