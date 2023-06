Badara Mbacké aux manifestants : "Total Energies Sénégal n'est pas une entreprise française"

Les entreprises aux enseignes françaises font l'objet d'attaque au Sénégal à chaque fois qu'une manifestation éclate. Elles sont victimes de pillages et de saccages de la part des jeunes de l'opposition. Les stations d'essence comme Total Energies ne sont pas épargnées. Le Directeur général de Total Énergies Sénégal Badara Mbacké, face à la presse ce mardi, est revenu sur les casses, soulignant que Total Énergies Sénégal n'est pas une société française.



« 30.4% des parts de l'entreprise sont détenus par des sénégalais, Total n’est pas une société française même si le siège est paris. 40% de nos actions sont détenus par des américains. Les banques qui financent Total ne sont pas françaises. Les français qui détiennent des actions chez Total sont des privés », a-t-il précisé.



M. Mbacké a confié que c’est déjà très difficile d’investir dans ce secteur extractif. « Le coût moyen d’une station est entre 400 et 600 millions de francs. Lorsqu’on la casse, il faut changer des équipements et cela nous coûte entre 20 et 30 millions par station. Quand on pille une boutique comme on l’a fait à Liberté 6 et à Vélingara, c’est le gérant qui en souffre parce que c’est lui qui est pénalisé. 50 depuis mars 2021 et 18 depuis les récentes manifestations ».



Exprimant sa déception sur les derniers manifestants, le Dg de Total Energies Sénégal a fait savoir «qu’ils ont réinvesti n’avons pas été remboursés ni par l’Etat ni par les assureurs. Et pourtant l’Etat avait pris l’engagement de remboursement et jusqu’à présent rien ».