Bagarre sanglante au marché Hlm5 de Dakar : deux (2) tatoueurs s'affrontent à coup de couteau

Le marché Hlm5 à Dakar a été le théâtre d'une altercation violente résultant à des coups et blessures. En effet, alors qu'une bagarre entre Abdou Salam et Alassane S. avait éclaté initialement, l'intervention de Mor Talla S., a entraîné une dispute qui a fini par des coups de couteau et de pierre, conduisant à des blessures sévères pour les deux parties.



Suite à cela, Mor Talla S., a été condamné à trois (3) mois de prison ferme pour avoir asséné quatre coups de couteau à Abdou Salam, qui a de son côté a porté plainte pour avoir reçu une pierre en pleine tête, l'accusant également de dommages matériels dans son salon de tatouage.



Le témoin Mamadou Lamine D., a corroboré le récit du saccage du salon de Mor Talla S. D’après Rewmi Quotidien, l'affaire demeure complexe, avec les deux parties affirmant être les victimes. L'avocat de la défense a plaidé en faveur de la relaxe pour les deux délits, arguant que la légitime défense était en jeu.



L'issue de cette affaire sera déterminée le 19 octobre prochain lors de la prochaine audience au tribunal des flagrants délits de Dakar.