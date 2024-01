Baisse de 4% des emplois à la poste en 2022 : le constat alarmant de l'ARPT

La poste a connu ces dernières années des soubresauts qui ont suscité des remous au sein de la société. Le climat social à la poste continue toujours de couver du feu. En cause, la boîte est accusée par les syndicalistes de fragiliser les travailleurs. Une situation qui n’a pas échappé à l’agence de régulation des télécommunications et postes (ARTP).



Un rapport de l’ARTP livre quelques chiffres. « Le secteur postal a comptabilisé 4.807 emplois en 2022, à savoir 3.329 emplois permanents, 603 emplois temporaires et 875 emplois prestataires », indique un rapport de l’Observatoire du secteur postal de l’ARTP consacré aux années 2020, 2021 et 2022. Soit une baisse de 4% confirme l’ARTP.



Malgré le rapport alarmant sur la baisse des emplois à la poste, la poste a connu tout de même une bonne santé financière lors de la pandémie de Covid 19. Ainsi, poursuit le rapport « les investissements des opérateurs postaux sont estimés à plus de 485.243.865 francs CFA, soit une hausse 53,21 % par rapport à l’année 2021, où les investissements étaient de 316.716.709 ».