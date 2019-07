Baisse de tarifs internet: Sonatel lance l'Acte 4 pour garantir un meilleur confort d'utilisation

Le Groupe Sonatel a lancé mardi, l'acte 4 de la démocratisation de l'internet, engagement auprès de L'État du Sénégal dans la stratégie "Sénégal Numérique 2025" afin de faciliter l'accès à un plus grand nombre.



L'objectif de cet Acte 4 est d'accéler d'avantage l'entrée de l'Internet fixe dans chaque famille, quelque soient la technologie disponible dans sa zone d'habitation et son niveau de revenu. Selon la sonatel, ''aujourd'hui, pour garantir un meilleur confort d'utilisation, c'est une refonte complète des offres internet pour la maison et les entreprises qui est faite''.



Mieux ajoute t-il, ''nous offrons deux fois plus de volume pour le même prix. Ces nouvelles expériences clients tiennent compte des besoins multiples et différents de nos clients''.



Sonatel propose également pour les entreprises, quelle que soit leur taille, leur activité et où quelles soient au Sénégal, une nouvelle gamme de solution de plus en plus performantes et accessibles.



''Depuis 2017, Sonatel a renforcé sa posture cotoyenn avec un engagement de contribution à la révolution numérique du Sénégal aux côtés de L'État. C'est ainsi que nous avons procédé à une séries de baisses sur les tarifs de l'Internet Fixe et Mobile et en deux ans, les prix de l'Internet mobile ont baissé de plus 50%. Aujourd'hui l'acte 4 va concrétiser une nouvelle baisse du coût de l'internet fixe comme promis'', a indiqué Sekou Dramé, Directeur général de Sonatel.