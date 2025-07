Linguère : décès en détention d’un présumé voleur de moutons, l’autopsie exigée

La dépouille a été transférée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, anciennement CTO, où l’examen aura lieu.

Un homme de 33 ans, interpellé pour vol de bétail, est décédé mardi 8 juillet dans les locaux de la brigade spéciale du Ranch de Dolly, dans la commune de Thiél (département de Linguère), alors qu’il était placé en garde à vue.Selon les premières informations recueillies, Moctar Dème, originaire du village de Foudiabaly, a été arrêté le 6 juillet dans le cadre d’une enquête pour vol de moutons. Deux jours plus tard, il a été retrouvé mort dans les locaux de la gendarmerie.La version officielle avancée par la gendarmerie évoque un suicide. Une thèse que la famille du défunt rejette catégoriquement. Résidant à Gassane, ses proches demandent une autopsie indépendante pour établir les causes réelles du décès, qu’ils jugent « suspectes ».« Nous exigeons que toute la lumière soit faite. Moctar n’avait aucun antécédent et rien ne justifie cette version », déclare un membre de la famille joint par nos soins.Moctar Dème laisse derrière lui deux épouses et trois enfants.