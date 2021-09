Baisse des prix des denrées : « ce n'est que de la poudre aux yeux »

À l’issue du Conseil national de la consommation qui s’est tenu hier mardi au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices), une série de mesures, destinées à faire face à la hausse des prix de certaines denrées, a été annoncée par le Conseil national de la consommation.



Ce dernier a proposé au gouvernement plusieurs mesures. Il s’agit de la suppression de la Taxe conjoncturelle à l’importation (Tci) sur le sucre cristallisé importé, dont le gel avait été décidé la veille par le ministre des Finances et du budget. La réduction de la taxe d’ajustement à l’importation qui passe de 10 à 5 % sur les huiles brutes importées et le maintien de la Tva à 0 % sur le riz. S’y ajoute la suppression des droits de douane sur le riz. La suspension des droits de douane sur le blé, l’application d’un taux de 0% de Tva sur la farine de blé et le rétablissement des stades de commerce.



Des gels de taxe qui selon le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, fera perdre à l’Etat 1 milliard 500 mille par mois du fait de sa renonciation à la Tva, soit 15 milliards de francs Cfa de pertes de recettes fiscales les 10 premiers mois, rapporte le journal « Le Quotidien ».



Les conseillers ont suggéré à l’Administration des prix des bidons de 20 litres d’huile, ainsi que la mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks et l’homologation des prix des matériaux de construction. « Ces mesures vont largement atténuer l’impact de la hausse des prix sur les denrées de grande consommation et garantir le pouvoir d’achat des ménages », a affirmé le ministre en charge du Commerce à issue du Conseil national sur la consommation.



Mais, d’après le journal, "ce n’est que de la poudre aux yeux, parce que l’État n’aura ni les moyens de contrôle, ni surtout de faire respecter les baisses de prix, dans un marché de liberté des prix".