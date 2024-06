Baisse des prix des denrées alimentaires : Cheikh Cissé de l'UNACOIS Yessal approuve

L'UNACOIS Yessal, par la voix de son président Cheikh Cissé, a exprimé son approbation des mesures récemment prises par le gouvernement concernant les produits de grande consommation. Cheikh Cissé salue une démarche inclusive et dit avoir été impliqué tout au long du processus.



« L’UNACOIS Yessal apprécie l'action du gouvernement. Quelle que soit la situation, il essaie d'apporter des solutions. Nous ne sommes pas que des opérateurs économiques, nous sommes patriotes et consommateurs. Je pense que les prix tels qu'ils ont été proposés relèvent de la logique », a déclaré Cheikh Cissé, président de L'UNACOIS Yessal.



D’après lui, c’est la loi du marché l'impose. Au moment, nous parlons, dit-il, il y a des commerçants qui se sont bien ravitaillés. « Il y a certains qui vont vendre moins cher. Avec l'approche de la Tabaski est-ce que les prix devront être appliqués le jour même ou le lendemain. Mais le Secrétaire général du gouvernement avait dit qu'il faudra d'abord que les membres du conseil national de la consommation se réunissent d'abord et puis on verra quand il faudra appliquer les prix », a-t-il dit.