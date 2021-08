Baisse des prix du téléphone à la prison Rebeuss: une victoire des prisonniers

Les prisonniers qui se sont mobilisés ainsi que les militants carcéraux pour la baisse des prix du téléphone ont finalement eu gain de cause, si l'on se fie au communiqué du mouvement Frapp parvenu à PressAfrik, qui parle de victoire. « Cette baisse est une victoire qui confirme que seule la lutte libère. Mais cette baisse est faible, nous attendons la baisse des marchandises de la boutique. Mais nous attendons le jugement ou la libération de tous les prisonniers victimes de longues détentions préventives illégales et arbitraires ». Lit-on dans le texte de Guy Marius Sagna et Cie.



« Après le Cap Manuel, c'est une deuxième victoire en 2021 des prisonniers du Sénégal sur un système de prix unique, un système d'exploitation des prisonniers et d'enrichissement des directeurs et directrices de prison », précise le communiqué.



Après une grève de deux jours à Rebeuss et à Mbour, « des prisonniers de Rebeuss viennent de nous informer que le directeur a ajouté 2 minutes de communication soit les 10 minutes à 1000fcfa », poursuit le communiqué.



Aussi, ajoutent-ils, « Nous demandons aussi le jugement ou la libération de toutes les prisonnières victimes de longues détentions préventives. Nous demandons aussi que les prisonniers qui n'ont pas perdu leurs droits civils et politiques puissent voter lors des prochaines élections »,



Le FRAPP et les familles des détenus ont indiqué que « le directeur de la prison de Rebeuss vendait aux prisonniers les 8 minutes de communication sur le réseau Orange à 1000 fcfa et gagnait donc sur le dos des prisonniers 375.000 fcfa sur chaque forfait Orange qu'il achète à 14.900 fcfa ».