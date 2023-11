Baisse drastique du budget: Amadou Moustapha Ba apporte des clarifications

Le ministre des Finances et du Budget, Amadou Moustapha Ba a précisé que la baisse du budget du ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises (Pme), est relatif au repli significatif des cours mondiaux sur certaines denrées ayant connu une baisse, dernièrement.



La subvention consentie pour l'année 2023, est revue à a baisse et réorientée vers les autres mesures de soutien aux direct aux ménages vulnérables à travers, entre autres, les bourses de sécurité familiale, la couverture de maladie universelle, l'intensification et la montée en puissance des filets sociaux à travers le pays.



Mieux, a-t-il poursuivi, l'évolution de la situation économique, les réserves de gestion et de précaution pourraient être mises à profit à travers les actes modificatifs pour procéder aux ajustements nécessaires.



Revenant sur la baisse du budget proprement dit, Moustapha Ba a indiqué que deux mécanismes ont été mis en valeur précisément, la baisse des taxes douanières et les variations sur le prix du riz. Auparavant, Ayib Daffé a cherché à savoir les raisons de la chute vertigineuse de plus de 100 milliards dans le budget de 2024. «Je voudrais savoir les raisons», s'est-il interrogé. Par ailleurs, contrairement à certains avis des députés de l'opposition, le ministre des Finances a déclaré que le FMI n' pas imposé des ajustement sur les subventions. «Le gouvernement a décidé de faire le meilleur ciblage de subventions», a-t-il précisé.