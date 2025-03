Baisse du trafic maritime au Port Autonome de Dakar : une chute de 17,1 % en décembre 2024 (Ansd)

L'activité du Port Autonome de Dakar (PAD) a enregistré une forte baisse de 17,1 %en décembre 2024. Cette contreperformance est due à la chute simultanée des débarquements (-24,9 %) et des embarquements (-5,0 %) sur cette période, selon les données provisoires du PAD qui sont rapportées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) À en croire le document exploité par PressAfrik, le volume des débarquements a reculé de 24,9 % en un mois, atteignant 790 000 tonnes en décembre 2024 contre 1,052 million de tonnes en novembre. Cette diminution est principalement attribuée à la baisse des produits de la mer, qui enregistrent une chute spectaculaire de -31,3 %, ainsi qu’au recul des hydrocarbures raffinés (-24,7 %) et, dans une moindre mesure, des marchandises diverses (-1,4 %).Du côté des embarquements, la tendance est également négative avec une baisse de 5,0 % par rapport à novembre 2024. La chute des exportations de phosphates (-42,4 %) constitue la principale explication de cette régression, accompagnée d'un recul des produits de la mer (-4,5 %) et des marchandises diverses (-1,4 %).Sur l’ensemble de l’année 2024, l’activité maritime du PAD s'est dégradée de 14,7 %par rapport à 2023. Le volume total des échanges (débarquements et embarquements) est passé de 22,4 millions de tonnes en 2023 à 19,1 millions de tonnes en 2024, soit une baisse de 3,3 millions de tonnes.Les principaux postes ayant contribué à cette baisse annuelle sont « les marchandises diverses, en recul de 36,3 % en décembre 2024 et de 33,8 % sur l’année. Le pétrole brut, dont les importations ont chuté de 34,1 % sur un an. Les produits de la mer, qui affichent une baisse annuelle de 13,9 % », liste l’Ansd.Malgré ces baisses généralisées, le transport de phosphates a connu une hausse spectaculaire de 62 % sur l’année, bien qu’il ait chuté en décembre.