Financement du développement : le Président Diomaye Faye appelle à une réforme urgente de la gouvernance économique mondiale

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a plaidé ce lundi 30 juin pour une réforme en profondeur de la gouvernance économique et financière mondiale. Une déclaration faite lors de son intervention à la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne.



Face à des crises mondiales multiples, le chef de l’État sénégalais estime que cette réforme est essentielle pour « corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé », lesquels continuent, selon lui, d’entraver les efforts de développement des pays du Sud.



Bassirou Diomaye Faye a salué l’initiative de l’« Engagement de Séville pour l’action », un document qui vise à renforcer la solidarité internationale autour du financement du développement durable. Toutefois, il a rappelé que « afficher ses ambitions ne suffit pas », soulignant que « avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l’action ».



Pour le président sénégalais, cette action passe d’abord par une refonte du système de gouvernance économique mondiale, qui doit être « plus inclusive et plus équitable ». Il a insisté sur la nécessité d’assurer une participation plus conséquente des pays du Sud dans les processus décisionnels des principales institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.



Le deuxième axe de son plaidoyer porte sur la fiscalité internationale. Le président Faye a souligné l’urgence de poursuivre les réformes pour lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites. Il a notamment insisté sur la nécessité de « renforcer la transparence fiscale » et de garantir que l’impôt soit payé là où la richesse est créée, c’est-à-dire dans les pays où les entreprises exercent leurs activités.



Dans cette optique, le Sénégal apporte son soutien aux négociations en cours pour l’adoption d’une Convention-cadre internationale sur la coopération fiscale, un instrument qui devrait permettre de renforcer l’équité fiscale à l’échelle mondiale.



En conclusion, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les Nations Unies et l’ensemble des parties prenantes à transformer les engagements pris à Séville en actions concrètes. « Il est impératif d’agir pour un financement du développement plus innovant, plus solidaire et plus efficace », a-t-il insisté.