L’État du Sénégal mobilise 225,5 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l’UMOA

L’État du Sénégal a levé avec succès 225,5 milliards de FCFA à l’issue d’une émission de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT) organisée le jeudi 27 juin 2025, selon un communiqué officiel publié par UMOA-Titres.



Cette opération, conduite en collaboration avec la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, s’est déroulée sur le marché financier régional au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).



Sur un montant global mis en adjudication de 256,25 milliards de FCFA, l’opération a enregistré un fort engouement des investisseurs avec des soumissions atteignant 264,3 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 128,93 %. Le taux d’absorption global s’établit à 85,23 %.



Les offres ont émané de plusieurs pays membres de l’UEMOA, notamment :

Côte d’Ivoire : 145,809 milliards FCFA soumis, dont 126,105 milliards retenus, Sénégal : 104,164 milliards FCFA soumis, dont 88,464 milliards retenus, Togo : 72,83 millions FCFA soumis et retenus, Burkina Faso : 2,9 milliards soumis, intégralement retenus, Mali et Bénin ont également participé activement