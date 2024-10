Bakel : Bougane Guèye Dany placé en garde à vue pour "refus d'obtempérer et rébellion"

La situation se complique pour Bougane Guèye Dany. Le président du mouvement Gueum Sa Bopp a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et rébellion, selon Thierno Bocoum qui a relayé l'information.



Pour rappel, Bougane, membre de la Coalition Samm Sa Kaddu et candidat aux législatives du 17 novembre, a été interpellé ce samedi à l'entrée de Bakel alors qu'il se rendait sur place pour apporter assistance aux victimes des inondations. La gendarmerie nationale a précisé dans un communiqué que le procureur près le Tribunal de grande instance de Tamba a été informé de la situation.



De plus, des messages de soutien affluent suite à son arrestation, avec de nombreux leaders de partis et mouvements, qui ont exprimé leur solidarité envers le président de Gueum Sa Bopp.