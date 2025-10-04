Bakel : la Marine appuie la Senelec pour sauver un poste électrique menacé par les eaux

À Bakel, la montée des eaux liée aux lâchers du barrage de Manantali a contraint les autorités à déployer une mission conjointe pour sécuriser des infrastructures électriques stratégiques. Vendredi, des éléments de la section fluviale de la Marine nationale ont transporté, par voie fluviale, des agents de la Senelec afin d’intervenir sur un poste électrique menacé à Aroundou, une zone difficile d’accès.



Selon le Directeur de l’information et des relations publiques des armées, « cette opération, qui a duré plusieurs heures, a permis de protéger l’installation critique et d’éviter des risques de coupures plus larges. »



La Senelec a affirmé que « plusieurs de ses infrastructures ont été touchées dans le département de Bakel par les inondations, aggravées par les lâchers d’eau. Les postes électriques des villages d’Aroundou, Ballou, Yaféra, Kounghany et Golmy ont dû être isolés pour prévenir tout risque de court-circuit. » L’entreprise a averti ses clients d’une perturbation temporaire de l’alimentation électrique dans ces localités.



