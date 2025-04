Bakel : une cellule de veille et d’alerte contre les violences en milieu scolaire installée

Le Centre de Formation Professionnelle (CFP2) de Bakel a procédé, ce mercredi, à l’installation de sa cellule de veille et d’alerte destinée à lutter contre les violences en milieu scolaire.



« On constate beaucoup de violences dans les établissements. Le fait que nous soyons très éloignés de la ville complique la gestion de ces situations. L’année dernière, deux élèves se sont violemment affrontés, au point que l’affaire a été portée devant la gendarmerie », a expliqué Mamadou Lamine Badji, directeur du CFP2, lors de la cérémonie d’installation. Celle-ci s’est tenue en présence de l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Bakel, Alla Thiaw, du représentant de l’Association des parents d’élèves, des chefs de service, ainsi que d’enseignants et d’élèves.



Composée de membres de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), du directeur du CFP2, du surveillant général, d’enseignants et de quelques élèves, la cellule de veille et d’alerte travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement scolaire de l’établissement. Ses missions incluent l’accueil, l’écoute et l’orientation des victimes de violences, la sensibilisation et le plaidoyer autour des questions de violence, ainsi que l’alerte de l’administration en cas d’incidents.