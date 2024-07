Balla Gaye 2 "Empereur de l’arène" : voici la somme qu’il va gagner pendant six mois

Après sa victoire, dimanche, sur Tapha Tine de l'écurie Baol Mollo, Balla Gaye 2 devient l'"Empereur de l’arène". En plus de ce titre honorifique, le lutteur de Guédiawaye va bénéficier d’un salaire de 1 million FCfa pour une période de six mois.



D’après Le Soleil Digital, il recevra également un ravitaillement et le soutien précieux des sponsors, comme promis par le promoteur de l’événement, Baye Ndiaye de Albourakh Évent.