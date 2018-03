Balla Gaye 2 bat Gris Bordeaux au nombre d'avertissements

3 avertissements à 2. C'est le score qui a déterminé l'issue du combat Balla Gaye 2-Gris Bordeaux. Le "tigre" de Fass enchaîne une énième défaite et s'enfonce de plus en plus vers le trou de la retraite.

Le "lion" de Guédiawaye se refait une petite santé après deux revers de suite contre Bombardier et Eumeu Séne.