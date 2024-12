Balla Gaye 2 vs Siteu : le choc de rêve bientôt officialisé

Après l’échec des négociations pour un troisième combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, le promoteur Aziz Ndiaye semble en passe d’officialiser un duel très attendu : Balla Gaye 2 contre Siteu. Initialement, le pensionnaire de l’écurie Lansar avait décliné l’offre financière proposée par le patron d'Albourakh Events.



Cependant, selon le site spécialisé Les Arènes.com, Siteu et son manager, Max Mbargane, ont finalement accepté l’offre hier, mardi. Ce revirement ouvre la voie à la concrétisation de ce combat spectaculaire, Aziz Ndiaye agissant en tant qu’agent pour Balla Gaye 2.



À ce stade, tous les obstacles semblent levés. Balla Gaye 2 et son camp ont donné leur accord, tandis que l’écurie Lansar, représentée par Siteu et son manager, a validé le cachet proposé. Il ne reste plus qu’à officialiser ce choc, qui s’annonce comme un affrontement de rêve entre Balla Gaye 2 (École Balla Gaye) et Siteu (École Lansar).