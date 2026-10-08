Ballon d’Or 2026 : Pourquoi Pascal Ferré refuse de voter pour Kylian Mbappé

L’ancien patron du Ballon d’Or, Pascal Ferré, a jeté un pavé dans la mare en affirmant qu’il ne donnerait pas cette année sa voix à l’attaquant français Kylian Mbappé.



Tout en reconnaissant son talent, le dirigeant a pointé du doigt l’absence de titres collectifs majeurs pour justifier sa position tranchée. Selon lui, les performances individuelles ne peuvent être dissociées de la réussite d’un collectif, une condition indispensable pour prétendre à la plus haute distinction individuelle du football mondial.



Pour expliciter son choix, Pascal Ferré a partagé une analyse stricte de la saison de l'international français. «C’est un grand joueur (Mbappé), mais cette année, je ne voterais pas pour lui. Parmi les 30 nominés, il faisait partie des rares qui n’ont pas remporté de trophée avec leur club. Ça me semble étrange d’être le meilleur joueur du monde sans rien gagner pendant la saison. Le football reste un sport d’équipe. Si tu ne parviens pas à gagner, ça veut dire que tu n’étais pas assez fort. C’est mon avis», a-t-il dit, selon des propos rapportés par le site Le Meilleur du football.



La cérémonie officielle de remise du Ballon d’Or 2026 se déroulera le lundi 26 octobre 2026 au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour l’heure, plusieurs favoris se dégagent dont l’Anglais Harry Kane, le Brésilien Raphinia (Raphael Dias Belloli) et l’Espagnol Lamine Yamal.