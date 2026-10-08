Ukraine: au moins 30 morts dans des frappes russes contre deux bus à Kramatorsk, Kiev également touchée

Pas un jour sans une attaque meurtière russe en Ukraine. Dans l'Est tout d'abord, avec une attaque sur deux bus qui circulaient dans une rue de Kramatorsk. « À l'heure actuelle, le bilan de l'attaque de ce matin contre des bus s'élève à 30 morts. 18 personnes ont été blessées », a annoncé le parquet régional de Donetsk qui a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour « crime de guerre ».



Le gouverneur régional Vadym Filachkine a appelé les civils à évacuer cette région régulièrement visée par de puissantes bombes planantes russes. Il a annoncé la suspension des transports publics à Kramatorsk et dans la ville voisine de Sloviansk suite à la « nette détérioration de la situation sécuritaire ».



Brièvement occupée par des séparatistes prorusses en 2014 avant d'être reprise par les forces ukrainiennes, la ville de Kramatorsk constitue un important centre logistique pour l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, épicentre des combats. L'armée ukrainienne mène depuis plusieurs semaines une contre-offensive dans ce secteur du front, affirmant avoir repris plusieurs kilomètres carrés de territoire.



Le maire de Kiev a de son côté indiqué que trois personnes ont péri dans des frappes russes dans la capitale. Une première frappe a fait un mort et onze blessés, dont neuf ont été hospitalisés et une autre a déclenché un incendie dans un bâtiment de quatre étages où les secouristes ont retrouvé « les corps de deux personnes » ainsi que deux blessés, a fait savoir Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux.



Ces attaques meurtrières interviennent au lendemain d'une attaque massive de drones et missiles menée par la Russie dans ⁠plusieurs régions d'Ukraine, ​visant principalement les infrastructures énergétiques. La frappe la ​plus meurtrière a eu lieu à Prylouky, où un ​missile russe a anéanti le cinquième ​étage d'un immeuble résidentiel. ​Au moins 22 personnes dont cinq enfants, ont été ​tuées. Volodymyr Zelensky a déploré ce 8 octobre la fin des opérations de recherche et de sauvetage et a adressé sur le réseau social X aux familles et aux proches. Cinquante-quatre personnes ont été blessées dans cette même attaque à Prylouky.