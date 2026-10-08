Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kigali : le Sénégal et le Rwanda signent 11 accords de coopération dans divers domaines



Kigali : le Sénégal et le Rwanda signent 11 accords de coopération dans divers domaines
Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a conduit la délégation de son pays à la session inaugurale de la Grande Commission mixte sénégalo-rwandaise, tenue les 06 et 07 à Kigali.

Selon un communiqué, cette session, qui a «servi de cadre d’évaluation de la coopération bilatérale exemplaire», a abouti à la conclusion de onze (11) accords dans divers domaines, démontrant ainsi «la volonté partagée de consolider ce partenariat exemplaire».

En marge des travaux, le ministre a aussi pris part au Forum des Affaires et des Investissements Rwanda–Sénégal, organisé sous l’égide de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Investissements (APIX) et du Rwanda Development Board (RDB).

Ce Forum a servi de plate-forme d’échanges aux acteurs des secteurs public et privé rwandais et sénégalais autour du développement des partenariats, du renforcement des relations commerciales et de la promotion des investissements entre les deux pays.


Dia Koussa

Jeudi 8 Octobre 2026 - 13:22


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter