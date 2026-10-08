Kigali : le Sénégal et le Rwanda signent 11 accords de coopération dans divers domaines

Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a conduit la délégation de son pays à la session inaugurale de la Grande Commission mixte sénégalo-rwandaise, tenue les 06 et 07 à Kigali.



Selon un communiqué, cette session, qui a «servi de cadre d’évaluation de la coopération bilatérale exemplaire», a abouti à la conclusion de onze (11) accords dans divers domaines, démontrant ainsi «la volonté partagée de consolider ce partenariat exemplaire».



En marge des travaux, le ministre a aussi pris part au Forum des Affaires et des Investissements Rwanda–Sénégal, organisé sous l’égide de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Investissements (APIX) et du Rwanda Development Board (RDB).



Ce Forum a servi de plate-forme d’échanges aux acteurs des secteurs public et privé rwandais et sénégalais autour du développement des partenariats, du renforcement des relations commerciales et de la promotion des investissements entre les deux pays.