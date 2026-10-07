Retraite internationale de Messi : Cristiano Ronaldo lui adresse un message fort

Sous la dernière publication Instagram de Lionel Messi, qui a fait ses adieux au peuple argentin après son dernier match avec l’Albiceleste, Cristiano Ronaldo, son rival de toujours, lui a adressé un message plein de classe.



En pleine crise avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a pris le temps de rendre un hommage tout en élégance à Lionel Messi. Sous une publication Instagram du joueur de 39 ans, qui faisait une nouvelle fois ses adieux au peuple argentin, « CR7 » a écrit : « Leo, tant d’années passées à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Je t’embrasse. »



Du respect éternel entre les deux hommes.



C’est la fin d’une ère : celle de Lionel Messi avec l’Argentine. Dans la nuit de mardi à mercredi, le célèbre numéro 10 de l’Albiceleste, qui a remporté le Mondial dont il rêvait tant en 2022, a disputé son tout dernier match pour son pays, lors d’une victoire anecdotique 3-0 en amical face au Bénin.



Buteur et passeur, l’ancien joueur du PSG et légende du FC Barcelone a ému toute la planète football lors de la cérémonie qui lui a été réservée à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Et même son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, n’a pas manqué de saluer sa carrière internationale.