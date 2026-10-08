La Canadienne Anne Carson remporte le prix Nobel de la littérature 2026

La poétesse canadienne, Anne Carson, a remporté ce jeudi 08 octobre le prestigieux prix Nobel de littérature 2026, succédant ainsi au lauréat de l’édition 2025, le Hongrois László Krasznahorkai.



Agée de 76 ans, Anne Carson est particulièrement célèbre pour son roman en vers Autobiographie du rouge (une réécriture contemporaine d'un mythe grec) et pour Nox, une élégie pliante unique dédiée à la mémoire de son frère. Elle devient la 19e femme ainsi que la deuxième Canadienne (après Alice Munro en 2013) à remporter la plus prestigieuse récompense littéraire mondiale.



Le jury du prix Nobel a salué une «œuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a donné naissance à de nouvelles formes pour la littérature contemporaine».



Selon des propos rapportés par RFI, Ingrid Carlberg, secrétaire permanente de l'Académie suédoise, a déclaré avoir annoncé la nouvelle à Carson par téléphone peu avant l'annonce: «Elle a eu le temps de me dire qu'elle se trouve, pour le moment, en Islande, où elle écoute le vent».



Professeure d'histoire à l'université McGill de Montréal, Anne Carson est née le 21 juin 1950. Elle a étudié les lettres classiques à l'Université de Toronto, puis le grec ancien à l'Université de St Andrews (Écosse).