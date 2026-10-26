Ballon d’Or 2026: Unai Simon remporte le trophée Yachine

L’Espagnol Unai Simon remporte le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année.



Champion du monde avec la Roja, le portier de l’Athletic est sacré pour la première fois de sa carrière.



Il était en compétition avec Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martinez, Edouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simon et Vozinha.