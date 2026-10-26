Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal remporte le trophée Kopa

Lamine Yamal a remporté le trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi 26 octobre 2026 à Londres. L’ailier du FC Barcelone s’est imposé face à neuf autres jeunes talents du football mondial, dont Pau Cubarsí, son coéquipier en Catalogne, ainsi que Warren Zaïre-Emery, représentant du Paris Saint-Germain. Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, Yan Diomandé, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Johan Manzambi et Ibrahim Maza figuraient également parmi les nommés.



Déjà récompensé en 2024 et en 2025, l’international espagnol confirme ainsi sa place parmi les figures montantes du football mondial. À seulement 19 ans, le Barcelonais continue de se distinguer par sa créativité, sa qualité technique et son influence dans le jeu offensif.



Ce nouveau sacre vient récompenser ses performances individuelles lors de la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a disputé 57 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 25 buts et délivrant 20 passes décisives. Lamine Yamal aura aussi été un acteur majeur du nouveau sacre du Barça en Liga et de la victoire finale de l’Espagne en Coupe du Monde.