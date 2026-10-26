Ballon d’Or 2026 : Luis de la Fuente élu meilleur entraîneur

L'entraîneur espagnol Luis de la Fuente vient ainsi de remporter le trophée Cruyff en étant élu meilleur entraîneur de l’année lors de cette cérémonie du Ballon d’Or 2026.



Champion du Monde 2026 avec la sélection espagnole, le tacticien ibérique a devancé ses adversaires le Parisien Luis Enrique, le Gunner Mikel Arteta et Unai Emery, qui a remporté l’Europa League avec Aston Villa. Vincent Kompany (Belgique-Bayern Munich), absent de la cérémonie en raison de problème de santé, était le cinquième candidat pour le trophée.