Ballon d’Or : le PSG sacré meilleur club masculin de l’année

Le Paris Saint-Germain a été élu meilleur club masculin de l’année lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi soir à Londres. Le club de la capitale était en lice face à Arsenal, au Bayern Munich, à Bodø/Glimt et à Flamengo. Cette distinction récompense une nouvelle saison exceptionnelle pour les hommes de Luis Enrique, marquée notamment par un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions et un 14e titre de champion de France.



Au cours de la saison 2025-2026, le PSG a également remporté la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe intercontinentale de la FIFA et le Trophée des Champions. Avec cinq trophées majeurs au total sur cet exercice, le club parisien confirme sa domination sur la scène nationale et internationale, tout en poursuivant son ascension parmi les grandes références du football européen.